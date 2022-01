Ezt Éskovács Péter, a balatoni rendezvényekről jól ismert kommunikációs szakember közölte lapunkkal. Kifejtette továbbá, sok szállodai és vendéglátós szakember úgy gondolja, ha van pelenkázó és etetőszék a szállodában, akkor már gyerekbarát a Balaton.

– Ennek ellenére túlzó lenne azt mondani, hogy nem családbarát a régió, de úgy gondoljuk, hogy ezen a területen vannak a legnagyobb tartalékok. Idén több és a kor követelményeihez jobban igazodó gyerekprogram kell a turisztikai övezetbe. Ugyanakkor ezeket az aktuális vírushelyzet szabályaihoz kell majd igazítani – fogalmazott.

Azt mondta, művészeti, zenei, gasztronómiai és sportfesztiválok kavalkádja várható idén a Balaton partján. Ennek is köszönhető, hogy a térségben a vendégéjszakák száma évről évre növekszik, mindez a vírus előtti időszakban meghaladta a négymilliót. Szinte minden évben e régióban Hévíz adja a vendégéjszakák egyharmadát, amely inkább az idősebb generáció utazásának köszönhető. A balatoni településeken megjelenő zenei fesztiválok a fiatalabb korosztályban is népszerűvé teszik a Balatont.

Éskovács Péter aláhúzta, ugyanakkor a gyermekes családok száma még növelhető lenne a régióban, ha számukra ugyancsak lennének színvonalas programok. Ezekből meglehetősen kevés van, és azok is leginkább a nyári szünidőre koncentrálódnak. Ugyanakkor a szolgáltatók többsége sincs felkészülve az eltérő életkorú gyermekekkel érkező családok fogadására.

– A legtöbb szállodában van ugyan pelenkázó és etetőszék, de ezekben a külsőségekben ki is merül a gyermekek iránti figyelem. Ráadásul a legtöbb helyen a gyermekbarát kifejezés egyenlő a bababarát szolgáltatásokkal, de az 5 és 16 év közötti gyerekek igényeivel nem foglalkoznak, az úgynevezett kamaszbarát szolgáltatás kifejezést egyáltalán nem ismerik. A legtöbb szolgáltató úgy tesz, mintha nem tudná, hogy a kamaszokat nem hozza lázba a gyerekanimáció, nem játszanak órák hosszat a légvárban – hangsúlyozta a szakember.

Kiemelte, meg kell nézni, mi érdekli ezeket a kamaszokat a hétköznapokban. Nehéz kihúzni őket a számítógépek elől, olyan sztárjaik vannak, akikről a szülők, a helyi turisztikai és kulturális ügyekért felelős szakemberek sosem hallottak. Meg kell próbálni a fiatalokat érdeklő virtuális világot a szabadba áthelyezni, és az őket érdeklő programokat szervezni.

Idén ilyen programok kidolgozására vállalkozik az akció, amelyben bevetik a nyolc éve létrehozott mesehőst, Füred Kapitányt is. A balatoni mesefigura segítségével próbálják lefordítani a gyerekek nyelvére azokat az eseményeket, programokat, történelmi és természetismereti információkat, amelyek a családok számára érdekesek lehetnek.

Szeretnék a gyerekek nyelvére is lefordítani az utazással és a Covid19-korlátozásokkal kapcsolatos szabályokat, hiszen egy-egy utazás stresszmentesebb lehet, ha a gyerekek igényeinek megfelelően beszélünk a járványhelyzetről, az utazási szabályokról, például arról, hogy miért kell védettségi kártya, hogyan tartsuk a szállodában a másfél méteres távolságot, hol és miért kell viselni az arcmaszkot utazáskor, tájékoztatott a szakember. Az akcióban várhatóan idén is együttműködnek majd a Balatoni Hajózási Zrt., a Balatoni Kör és a Balatoni Turizmus Szövetség szakembereivel.

Emellett számos német és osztrák cég támogatja az idei akciót. A kampányban részt vesznek majd autós márkák és sportszövetségek. Szeretnék felvenni a kapcsolatot a Magyar Turisztikai Ügynökség által kidogozott Kajla-programmal, valamint a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program és a Paloznaki Jazzpiknik szervezőivel is.