Annak idején a műsor producerei a Bakony és a Balaton-felvidék több látványos kirándulóhelyét is felkeresték forgatási helyszínek után kutatva. Zala megyében a gyenesdiási volt kőbánya zöld fákkal szegélyezett fehér falainak gyönyörű látványába rögtön beleszerettek. Ezen a kellően zárt, mégis természetközeli helyen építették aztán fel a játékban szereplő két csapat jurta sátrait.

A régi bányához délről – a falun keresztül – aszfaltozott út vezet a 71-es főútról, így autóval is könnyen megközelíthető. A Gyenesdiás északi határában, a hegyoldalban található egykori kőbánya tulajdonképpen egy „tájseb”. A bányászati munkák befejezése után azonban a természet visszafoglalta a felhagyott bányagödröket. A lecsorgó esővíz pedig igazán látványos domborzati formákat hozott létre. Érdemes körbejárni, bebarangolni a bányagödröket, mert más-más arcukat mutatják a különböző irányokból és magasságokból. A fehér köves talaj, illetve sziklák, valamint a zöld növényzet kontrasztja pazar élményt nyújt az idelátogatóknak, ráadásul a bányagödör északi pereméről még a Balatonra is ráláthatunk. A bánya könnyen elérhető a környék kedvelt kirándulóhelyéről, a Nagymezőről is, ahonnan egy 2-300 méteres sétára van csak szükség. A túrakedvelőknek viszont érdemes hosszabban elidőzni itt, és bebarangolni a környéket, felkeresni a ­közeli Festetics- vagy a távolabbi Berzsenyi-kilátót is. Egy másik alkalommal vulkánok nyomában járva a Ság-hegyen túráztunk. Itt rendezték a Totem kalandreality izgalmas finisét, és az Eragon című film egyes jeleneteit is itt forgatták még 2005-ben.

Vulkánok nyomában járva a Ság-hegyen túráztunkForrás: Molnár Sándor/Napló

A közel ötmillió éves, 279 méter magas vulkán nagy része 1975 óta tájvédelmi körzet. Bazaltsapkájának jelentős részét lebányászták, aminek következtében csodálatos természeti látványosságként a kráter maradt hátra. Ebben a különleges környezetben egy 12 állomásos tanösvény, a Ság Vulkánösvény is várja a természetkedvelőket, amelynek állomásai a hegy keletkezését és fejlődését szemléltetik. A hegy tetején magasodik még a Trianoni emlékkereszt is, amely az ország legnagyobb trianoni emlékműve. Ráadásul állítólag a Ság-hegynek különös hatása van az emberekre a földből kiáradó energiáknak köszönhetően, így már csak ezért is érdemes egy kicsit elidőzni ebben a gyönyörű környezetben. A hegy lábánál a Kemenes Vulkánpark, az ország egyetlen vulkanológiai látogatóközpontja is várja az érdeklődőket, mi pedig a kellemes túrázás után, kényeztetésképpen a közeli Vulkán fürdőben zártuk napot.