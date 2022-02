Varga Mária hangtál-harmonizálótól megtudtuk, hogy az emberi testnek is nagyjából a kétharmada valamilyen folyadék, például vér, sejtplazma, könny, amely, mint tudjuk, jó hangvezető. Így könnyű elképzelni, amint ezek a csodás hangok, rezgések, hullámok, eljutva minden pontra, minden sejthez, olyan állapotba hozzák a test öngyógyító képességét, hogy végül elmúlnak a bajok, kisimulnak a lélek ráncai, megnyugszik a szellem.

A hangtálakból előhívott rezgések a testfelülettel érintkezve bejutnak a szervezetbe, koncentrikus körök formájában áramolnak végig az egész testen. Amennyiben nincs energetikai blokk a szervezetben, a rezgés könnyedén áthalad a testen. A hangtálmasszázs során a folyamatosan rezgő hangskálák könnyen, gyorsan jutnak a szervezetbe, kellemesen ellazítva, relaxálva a testet. A rezgéseket azonnal érzékeljük. Az ismételt kezelések belső harmóniához vezetnek, és felerősítik a szervezet öngyógyító képességét.

A masszázs jótékonyan hat a testi, szellemi működésre, immunizál, segíti a kreativitást, kommunikációs képességet. Oldja a stressz okozta feszültséget, javítja a légzést, beindítja az öngyógyító folyamatokat, oldja az energia­blokkokat, az alhasi görcsöket. Enyhíti a nyak-, váll-, hát-, deréktájiizom-fájdalmakat, a fejfájást, alvászavart.

Szabályozza az emésztést, helyreállítja a vérnyomást, a viselkedési, hangulatváltozási és keringési zavarokat, segít kiküszöbölni a tanulási nehézségeket. Erősíti az immunrendszert, hatékony ízületi problémák esetén.

Többféle hangtál létezik, melyeket több szempont szerint különböztetnek meg. Elsősorban hangjuk, a hangrezgés hossza szerint tesznek különbséget, de a tibeti hangtál kora is számít. Például a 15 éven belül készült tibeti hangtál újnak számít, míg a 150 évnél régebbieket nagymestertálnak hívják. Nagyon ritka, de találkozhatunk 400 éves tibeti hangtállal is, sőt, egyes kolostorokban, szent helyeken még ennél idősebb tibeti hangtálereklye is fellelhető.

A tibeti hangtál hangja elsősorban a tál méretétől függ, hiszen egy kicsi hangtál magasabb hangon szólal meg, míg egy nagyobb mélyebben. Továbbá egy kis hangtál kicsengése rövidebb ideig tart egy nagyhoz képest. A tibeti hangtál megszólaltatásához különböző eszközökre lesz szükség. Például megszólaltatható úgynevezett dörzsfa segítségével, amely egy szövettel körültekert, díszes botféle. A szövettel betekert részét kell a tibeti hangtál falára szorítani és körbemozgatni. Sokkal hétköznapibb megoldás egy egyszerű, fából készült ütő, amellyel egyszerűen megkondítjuk a hangtál falát, mint egy gongot. Fontos, hogy minél kisebb felületen érintkezik a hangtál más felülettel, például az asztallal, annál hosszabb ideig fog megszólalni. A legjobb megoldás a tökéletes hangzáshoz, ha egy alátétgyűrűre helyezzük a tálat. Tradicionálisan szertartásokon brokátból készített alátétre helyezik.

A kisebb tálaknak általában magasabb a hangjuk. A kicsi, úgynevezett jintálak a fejre és a felsőtestre hatnak, csengésük rövidebb ideig tart, míg a nagyobbak hosszabban szólnak, rezegnek és mélyebb hangúak.

Csakraterápia esetén a legmélyebb hangú tál kerül az első és a legmagasabb, a hetedik csakrához. A nagyobb, jangtálak, más néven takarítótálak erőteljesebb hatásúak. Segítenek görcsoldás, fájdalomcsillapítás, lerakódott meszesedések, salakanyagok esetén. A test egyes csakráira különféle hangtálak hatnak, de azok mellett ismert a tibeti hangtál is, amely hét fémből, kézzel készül. Tartalmaz aranyat, ezüstöt, higanyt, rezet, vasat, ónt, ólmot.

A hangtálas kezelés során a természetes anyagokból készült ruházat a legmegfelelőbb. Ne viseljünk cipőt, szemüveget, vegyes fémeket, műanyag ékszereket, inkább csak a kristályok és nemesfémek maradjanak rajtunk. Telefon ne érintkezzen a testtel, legjobb, ha kikapcsoljuk. Ne szorítsa nyakunkat az ing gal­lérja, derekunkat a szoros nadrágszíj.