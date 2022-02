Ezek egészségesebbek, könnyebbek, mint a hagyományos sütemények, és új színt visznek a palettára otthon.



A klasszikus répatortát már sokan ismerik és készítik, de hasonlót akár céklából is készíthetünk étcsokoládéval, gyömbérrel ízesítve. Almát, cukkinit ugyancsak tehetünk bele durvára reszelve. A vitamin sülés közben sérül, azonban a zöldségekben található ásványi anyagok, nyomelemek, rostok megmaradnak.



A szintetikus anyagokhoz nem kell nyúlnunk, amellett egy finnyásabb gyermekkel könnyebben elfogadtathatjuk így a zöldségeket, és a kicsik észre sem veszik benne a zöldséget, de nagyon sok múlik a fűszerezésen is. A torta napokig eláll, akkor a legfinomabb, ha már kihűlt. Szerencsés a tervezett fogyasztás előtt pár nappal megsütni. Praktikus megoldás, ha előre tudjuk, hogy vendég érkezik, de szűkre szabott az időnk. Egészséges szülinapi tortának ugyancsak megfelel, szögletes formában sütve pedig a zsúrra falatkák is készülhetnek.



Egy 26 centiméter átmérőjű tortaformához Kata négy tojást felver 12–25 dekagramm cukorral, ízlés szerint. Hozzácsurgat két deciliter olívaolajat, ezzel jó krémesre keveri a nyers tésztát. Beleszitál 28 dekagramm lisztet, egy sütőport, kis vaníliával és fahéjjal, szerecsendióval ízesíti, majd a durvára reszelt 40–60 deka- gramm zöldséget is belekeveri. Tehetünk bele durvára vágott diót, mandulát is. Tíz perc alatt megvagyunk az előkészületekkel. Egy óra sütés kell neki 170 fokon, légkeveréssel. A cukrot lehet pótolni mézzel, gyümölcscukorral. Utóbbiból a cukor mennyiségének a fele elég, de ha biztosak akarunk lenni az ízében, meg is kóstolhatjuk a nyers tésztát.



Készülhet csicsókával, cukkinivel vagy sütőtökkel. Utóbbiakkal akár sósan is megsüthetjük. Akkor a cukor helyett egy csapott evőkanálnyi vagy ízlés szerinti mennyiségű sót tegyünk bele, remek borkorcsolya lesz. Kolbászkarika, pirított szalonna, sajt, pár maréknyi pirított mag ugyancsak jót tesz a tésztának, amit, ha kisült és meghűlt, félbe lehet vágni, és megtölthetjük. Az édeset lekvárral vagy mascarponés krémmel. Utóbbihoz kis reszelt sárgarépát vagy céklát keverjünk, valamint porcukrot és kis citromlevet. Ezt a tészta tetejére is kenhetjük. A lekvárt kis tálban is adhatjuk a sütemény mellé. A sós tortához kínáljunk fokhagymával vagy fűszerekkel ízesített tejfölt.