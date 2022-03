A négy továbbjutó egyike a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Az értékelést leadó olvasók nyereményjátékban is részt vehetnek.

A Veszprém megyei lányok várják a támogatást és a szíveket Önöktől! Baranyai-Tóth Kiara, Borsos Fanni, Eszes Fanni, Fodor Anna és Komáromi Bianka a regionális forduló Veszprém megyei lányai mind a fődíjért harcolnak.

A 24 éves Komáromi Bianka leküzdve bátortalanságát idén nekivágott a Tündérszépek jelentkezésnek. Helyesen is tette, hiszen a Napló zsűrije pedig egyöntetűen be is szavazta a versenybe. – A versenyre az egyik legjobb barátnőm unszolására jelentkeztem, akivel van egy közös tetoválásunk is. Már tavaly is szerette volna, hogy jelentkezzek, de akkor még bátortalan voltam. Szeretném levetkőzni azokat a kétségeimet, hogy mindig mások véleményét tartsam szem előtt. Folyton azon aggódok, hogy mit gondolnak rólam mások. Ezért is jelentkeztem most – mesélte el a Napló kérdésére Komáromi Bianka.

Fodor Anna 19 éves, és nagy tervekkel vágott bele a Tündérszépek versenybe. Elmondta, amint meglátta felhívásunkat, rögtön jelentkezett, a Napló által összeállított zsűri pedig be is válogatta őt a mezőnybe.

- Hétéves korom óta táncolok, kilenc évig versenyeztem is. Régóta érdekel a fotózás, szívesen járok a természetbe, és nagyon szeretem a madarakat, nekem is van egy papagájom. Azért jelentkeztem a versenybe, hogy több önbizalmam legyen, és megmutathassam magam az országos fordulóban is – mesélte a Napló kérdésére Fodor Anna.

Baranyai-Tóth Kiara hamar közös hullámhosszra került a Napló fotósával, így egészen elképesztő portfóliót sikerült összehozniuk.

Kiara imád lovagolni és énekelni, és jól is csinálja, hiszen 2018-ban a Nemzeti Lovas Színházba is volt lehetősége bekerülni, ahol elmondása szerint rengeteget fejlődött. Már kilenc éve foglalkozik énekléssel, a legutóbbi egy országos televíziós csatorna zenei tehetségkutató versenyében pedig egészen az élő show-ig menetelt. A versenyzőnk nagy magabiztossággal mozgott a kamera előtt, és nem ijedt meg az egyéni pózoktól és eszközöktől sem. – Azért jelentkeztem a szépségversenyre, mert mindig is szerettem volna kipróbálni magam ezen a területen is. Több fotózáson is volt már alkalmam részt venni, így most is bátran álltam a kamera elé – mesélte a Napló kérdésére Kiara.

Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kap a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét -, annak március 22-ig ezen az oldalon továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A győztes versenyzőre egzotikus álomutazás vár, de további értékes nyeremények is gazdára várnak.