Hosszú idő után – az épületben végzett belső felújítások és a járványhelyzet miatt – szombat este tartottak első ízben nagyobb rendezvényt a művelődési házban. A nőnapi műsorra érkező hölgyeket Bati János igazgató és Jánszky László polgármester várta a bejáratnál egy-egy szál fából készült tulipánnal és egy pohár pezsgővel. Az est sztárvendége Gergely Róbert, kétszeres EMeRTon-díjas színész, énekes volt. A népszerű előadó rengeteg jól ismert slágerrel lepte meg a herendi hölgyeket, akikkel hamar megtalálta a közös hangot a jó hangulatú esten. Ennek egyértelmű jele volt a sok mosoly, illetve az, hogy rövid „bemelegítő” után, több dalt már közösen énekeltek el. A műsorban elhangzott többek között a : „Kislány kezeket fel”, a „Meseautó”, a „Pá, kis aranyom Pá”, az „Oda vagyok magáért”, a „ Sej, haj Rozi”, vagy Szécsi Pál slágerei közül az „ Egy szál harangvirág”, a „Carolina”, a „Kismadár”, illetve a „Csak egy tánc volt. A ráadásban természetesen elhangzott a sokak által várt Emanuelle című sláger is, amit 1991-ben, egy zuglói családi ház pincéjében énekelt el először Gergely Róbert.

A fellépést követően a hölgyekkel közös fotózás várt a népszerű zenészre a művelődési ház előterében, majd készségesen válaszolt a kérdéseinkre. Elmondta, hogy minden előadó vágya az, hogy olyan közönséggel találkozzon, mint amilyen most a herendi. Igazán jó érzés volt számára, hogy a járványhelyzet miatti hosszú szünet és csend után, egy ilyen hangos és jókedvű társaságba csöppent.

– A Nőnap egy olyan időszak a számomra, amikor sok helyre hívnak. Ebben az évben, tulajdonképpen egy turnén vettem részt, az ország különböző pontjaira utazhattam el, és ez volt az utolsó állomás. Nagyon bízom benne, hogy Herenden máskor is találkozhatok majd a közönséggel, nem csak itt a kultúrházban, hanem a szabadtéri rendezvényeken is, várom a következő randevút – jegyezte meg Gergely Róbert, aki egy igazán nehéz, fellépések nélküli időszakon is átesett a korlátozások idején.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

– Olyan időszakban voltam én is, ahol rengeteg szabadidővel rendelkeztem és unatkoztam is ezáltal. Nem éreztem úgy, hogy fontos lennék, valami hasznos dolgot csinálnék. Várakozni fárasztó dolog, nem csinálni semmit az meg még inkább, ezért egy bizonyos időszakban, talán fél évig, heti egy-két alkalommal lángos futárként dolgoztam – mesélte. Hozzá tette még, hogy sokan voltak ilyen helyzetben a művészvilágból, de megfogták a munka végét és megpróbálták hasznossá tenni magukat. Szerencsére már vége van ennek az időszaknak, újra övék a színpad és lehet jönni-menni.

Kiderült az is, hogy március 23-án lesz egy bemutatójuk. Petőfi Sándor : "A helység kalapácsa” című elbeszélő költeményét vígjátéki, zenés, vásári komédiázós stílusban adják majd elő. Hamarosan kezdődnek is a darab főpróbái.

– Jövőre lesz Petőfi születésének a 200. évfordulója, de az ünnepségsorozat már elkezdődik a jövő héten. Mi is örömmel emlékezünk majd vissza Petőfi Sándorra. Ez az elbeszélő költemény a mi számunkra, színészek számára egy jó játszási lehetőség, mert itt lubickolhat mindenki egy-egy karakterben. Egy falusi kocsmai verekedést, egy szerelmi történetet dolgoz fel Petőfi, mi pedig beleteszünk apait-anyait és remélem, hogy „ A helység kalapácsa” minden színésznek egy jutalom játék is lehet, erre készülünk – árulta el.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Gergely Róbert egyébként járja az országot az „ Ami késik, nem múlik” című zenés vígjátékkal, szerepel a „ Nő a tét” című darabban és májusban bemutatják majd a Csipkerózsikát is .