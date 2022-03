Sokan hosszú utat tesznek meg azért a világ számos pontján, hogy ivóvízhez jussanak. Az együttérzés kifejezésére csatlakozott a HATESZ Egyesület a Walking for Water – Gyalogolj a vízért nemzetközi akcióhoz és szervezett túrákat március 19-én, szombaton.

Sok túra kedvelő húzott bakancsot és látogatott el Farkasgyepűre, hogy részt vegyen a meghirdetett túrák egyikén. A szervezők szerették volna ráirányítani a figyelmet a település látnivalóira, illetve a környék természeti kincseinek védelmére. Szerveztek egy rövidebb, 6 kilométeres gyalogtúrát a Farkasgyepűi Faluháztól a Magyar-forráshoz, illetve az érdeklődők 12 és 22 kilométeres teljesítménytúrákon is részt vehettek, felfedezve a környék forrásait, vízfolyásait. Az utóbbi két túra az Észak Dunántúli Kupa része is volt egyben. A jeles nap előtt a HATESZ Egyesület a túra útvonalán több forrást és jelzést is megújított.

Szerencsére az időjárás is kegyeibe fogadta a reggel 8 órától már regisztráló túrázókat, akik a délelőtt folyamán szép, napsütéses időben fedezhették fel többek között a Csurgó-kutat, a Petőfi-forrást, a Vadász-kutat, a Bika-, illetve a Magyar - forrást. Jó érzés volt látni a mosolygós túrázókat, akik családi, vagy baráti körben, néhányan a kutyájukat is magukkal hozva, kisebb csoportokban túráztak. Résztvevőként, különleges és izgalmas élmény volt többször is átkelni a patakon a Petőfi -forrás környékén.