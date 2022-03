Pócsi Béla nem sokat gondolkodott, hiszen a segítő szándék mindig is erősen működött nála. Úgy döntött, meglátogatja a Balatonfűzfőn élő nyugdíjas hölgyet, és ha már megy, nem üres kézzel állít be hozzá. Csütörtök délelőttre terveztük a látogatást, csakhogy a kézzel írt levél végén megadott telefonszám hiányos volt, így semmilyen elérhetőség nem állt rendelkezésre. Ekkor kértük a balatonfűzfői polgármester, Szanyi Szilvia segítségét, aki az ötletet támogatva segített, és rövid időn belül telefonon sikerült elérni Ica nénit. Az egyedül élő, 88 éves özvegyasszony a meglepetéstől szinte szólni sem tudott, csak könnyeit törölgette. Azt jeleztük neki előzetesen, hogy érkezünk, de azt nem sejtette, hogy Pócsi Béla egy kis hullámos papagájt is visz a meglévő – és Ica nénit „nem szerető” – Gyurika mellé. Lili, mert ott helyben, azonnal ezt a nevet kapta, immár Gyurika mellett lakik egy szép új kalitkában, merthogy Pócsi Béla azt is hozott magával. Sőt, eleséget, csőrkoptatót, kiegészítő kellékeket és számos jó tanácsot a madártartáshoz. S mindezt ajándékként, hiszen úgy gondolja, s ezt gyakran hangsúlyozza is, hogy ebből a világból csak azt tudjuk magunkkal vinni majd, ami jót cselekedtünk másokkal.



Ica néni sírva köszönte meg a gesztust, s csak annyit mondott, hogy rajta soha nem segített senki, de ez a meglepetés olyan örömet szerzett neki, amit soha nem felejt el. Egyedül él, az emeleti lakást egészségi állapota miatt nem nagyon hagyja el, lánya beteg, egy szociális gondozó látogatja, segíti a mindennapok során. A kis hullámos papagáj éppen ezért különösen fontos szerepet tölt be magányos életében, s érthető, hogy bántotta annak viselkedése. Pócsi Béla azonban több olyan tanácsot is adott, ami ezen jó eséllyel változtathat, ahogy a másik madár megjelenése is pozitív hatást hozhat.

Most már ketten csiripelnek egymásnak és szerető gazdájuknak a balatonfűzfői lakás kis konyhájában.