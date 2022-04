Számos patikában, így a veszprémi Tündérkert Gyógyszertár is megtalálható a lakosság számára rendelkezésre álló gyógyszer hulladékgyűjtő doboz. Alfási Tünde patikavezető elmondta, a betegeket arra kérik, amennyiben lejárati időn túli gyógyszer marad náluk, azt vigyék vissza a gyógyszertárba, és ne tegyék a kommunális hulladék közé, ugyanis a gyógyszerek biológiailag aktív anyagok, amelyek mérgezik a talajvizet. A lejárt és fel nem használt gyógyszerek begyűjtését országosan egy nonprofit cég végzi a kétezres évek derekától. A teljesen zárt rendszerű begyűjtési háló az egész országot lefedi.



A patika vezetőjétől megtudtuk, a hulladékgyűjtő dobozt a társaság által megbízott gyógyszernagykereskedő szállítja ki azokba a gyógyszertárakba, amelyek felvállalják a betegek felé ezt a pluszszolgáltatást. A gyógyszertárnak ez szinte teljesen költségmentes, de a folyamat minden elemét gondosan dokumentálják. Alfási Tünde arra hívta fel a figyelmet, hogy vényre felírható és vény nélkül kapható gyógyszereket is el lehet helyezni a dobozban, de gyúlékony anyagot vagy használt tűt nem szabad. A gyűjtődoboz kialakítása csak azt teszi lehetővé, hogy befelé lehet rakni a gyógyszert, kivenni nem. A nonprofit társaság által begyűjtött gyógyszerek egy speciális égetőben végzik. A patikavezető elmondta, tapasztalatuk szerint a koronavírus-járvány kitörése óta csökkent a gyógyszereladás, és ezzel párhuzamosan a leadott fel nem használt, lejárt gyógyszerek mennyisége is: míg az utóbbi időben átlagosan két hét alatt telik meg a gyűjtődoboz, korábban ehhez egy hét is elegendő volt.

Vényre felírható és vény nélkül kapható gyógyszereket is bele lehet rakni a dobozba

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A szakember kiemelte, ahogy más termékeknél, úgy a gyógyszereknél is kiemelten oda kell figyelni a lejárati időre, annál is inkább, mert egyes készítmények – például bizonyos antibiotikumok, valamint egyes fájdalom- és lázcsillapítók – összetevői átalakulnak, és mérgező hatásúvá válnak a felhasználási időn túl.