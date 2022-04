A kézműves foglalkozás keretében együtt ügyeskedhettek a családok ötletes dekorációkat alkotva. Az elkészült díszes tojásokat a közösségi téren felállított tojásfán helyezték el. Biró Edit és a Schenk család, András és Szilvia jóvoltából kreatív asztali dekorációk készültek az ügyes kezek által.

Ezt követően csokitojáskereső feladatokban, nyuszis totóban és vidám ügyességi játékokban próbálhatták ki szerencséjüket a legkisebbek. A délután fénypontját a Mesekocsi Színház Hajrá, Nyuszik! című izgalmas interaktív mesejátéka jelentette. Az aszófői Családbarát Közösség házi­asszonyai most is ízletes házi süteményekkel járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. A jelen lévő családok között öt nyuszis ajándékcsomagot sorsoltak ki a szervezők. A helyi programokon az elmúlt időszakban részt vesznek az Aszófőn elszállásolt ukrán család tagjai is, akik mindig nagyon jól érzik magukat.