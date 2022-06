A legendás sportember, a város díszpolgára Dudásné Pirik Mariann intézményvezető meghívására érkezett az intézménybe. Kopár István érdekes és izgalmas úti beszámolóján kívül kiemelte, az érdeklődőknek angol nyelvű vitorlázási ismeretek kurzust is tart a gimnáziumban, akik a nyáron kipróbálhatják magukat a vízen is.

A legendás vitorlázó élményeiről, útja után néhány hónappal megírtuk: a Föld-kerülő, szóló vitorlázóversenyen, 2018 nyarán tizennyolcan indultak el a franciaországi Les Sables-d’Olonne-ból. Kopár István 2019 márciusában negyedikként ért célba a Puffin nevű, Tradewind 35 típusú hajóval. Teljesítményével a körülmények miatt elégedett, mert útközben gondja adódott a szélkormánnyal. Emiatt elúszott a versenye, mert a harmadik helyet célozta meg.

Felidézte, ötven éve rendezik meg a versenyt, amelyen 1990-ben a Salammbo nevű Balaton 31-es hajóval már részt vett. Az almádi vitorlás szakosztálynál nőtt fel, amit édesapja alapított. Ez a sport karaktert adott az embernek. Nyolc hónap és 21 napig tartó útjáról felidézte, a legkiszámíthatatlanabb az Indiai-óceán volt, a legnyugodtabb a befutó előtti szakasz. A legveszélyesebb az egyedüllét volt, ezért sokat gondolt barátaira, élményeire. Szárított húst, zabpelyhet, magokat, konzerveket, csokoládét evett. Az idő egybefolyt, a navigáció komoly feladatot jelentett, hajónaplót vezetett. Sok szélcsendes szakaszban is hajózott, ami nem volt egyszerű. Nagy kihívást jelentett a borulás, amikor rengeteg víz kerül a hajóba, ettől minden vizes, penészes lett, mely egészségi problémát is okozott neki.