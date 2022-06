A pilates gyakorlataival és hatásával Héring-Vastag Orsolya pilatesoktató ismertetett meg bennünket. Amint elmondta, a tornagyakorlatok segítségével megnő az izmok és az ízületek állóképessége, csökken a sérülékenységük. A pilatestorna elsősorban hát- és gerincpanaszok esetén nyújt hatékony segítséget, de rendszeres gyakorlással erős, szálkás izomzat is felépíthető, segít karcsúságunk megőrzésében. A megfelelő légzés a torna során biztosítja a jó oxigénellátást a mozgáshoz, és segít a koncentrálásban, a feszültségek oldásában, valamint aktiválja a mély hasizmokat.

A gyakorlatok végzése kortól és nemtől függetlenül mindenkinek ajánlott. Önma- gában is megállja helyét, hiszen az izmokat egyszerre szálkásítjuk és nyújtjuk, de tökéletes kiegészítése lehet bármely más sportnak. Segít a megfelelő testtudat kialakításában, a helyes testtartásban, az egészséges gerinc megőrzésében. Egyre több élsportoló és versenytáncos edzéseibe építik bele a pilatesórákat. Fő szempont a gerinc és az ízületek védelme.

– Az óráimon törekszem arra, hogy minden izmot alaposan átmozgassunk, így nemcsak az egészséges gerincünkért dolgozunk, hanem alakot is formálunk. Tévhit, hogy a pilates csak gerinctorna, hiszen alaposan megdolgoztatjuk a has-, láb-, kar-, farizmokat is. A cél a test komplex erősítése és mobilizálása, különös tekintettel a törzs stabilizálására. Nem torna, hanem módszer. Egy technika, amelynek segítségével bármilyen gyakorlatot végre lehet hajtani. A pilates csak annak könnyű, aki nem megfelelően végzi a gyakorlatokat. A lassú mozdulatok mély légzéssel, helyesen kivitelezve nehezebbé teszik a gyakorlatokat, hiszen nemcsak a helyes légzéstechnikára kell koncentrálni, hanem a feladatok pontos kivitelezésére is. Kiváló alakformáló, szép, tónusos izmokat eredményez, mindezt úgy, hogy nem terheli az ízületeket. Ajánlom az ülőmunkát végzőknek, a mozgásszegény életmódot folytatóknak, azoknak, akik tenni szeretnének az egészségükért.

Mindenkinek szüksége van a törzset tartó mélyizmok erősítésére. A talajgyakorlatokat nagyszerűen lehet különböző kis eszközökkel színesíteni, sokat segít a softball, a gumiszalag, a kézi súlyzó, a pilateskarika, a foam roller, a fitball, a bosu. Az instabil eszközök a core izmok erősítésében kapnak kiemelkedő szerepet. Használatukkal nemcsak az erőt fejlesztjük, hanem a stabilizálási képességeket, az egyensúlyt és a mozgáskoordinációt is.

– Az instabil felületen végzett edzések során több izom aktivizálódik egyszerre, javítható az ízületek terhelhetősé- ge és flexibilitása – mondja Orsi, aki szerint a pilates tökéletes választás posztrehabilitációnak – miután a gyógytornász vagy az orvos rábólint –, és kiváló prevenció. Várandósság alatt kifejezetten kismamáknak szóló pilatesórát javasol.

Sajnálja, hogy a fiatalabb korosztály még mindig nagyon ódzkodik ettől a mozgásformától, mert sokaknak csak a külsőség számít, a látványra hajtanak. Pedig a kockás has nem feltétlenül jelent egyet az erős tartóizmokkal, ezért is kellene minden edzést a mély­izmok erősítésével kezdeni, hogy legyen mire építeni a felületes izmokat.