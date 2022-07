Azt mondta, nagyon fontosak számára a megyei, a környékbeli, illetve a helyi hírek, melyeket szerinte egy település vezetőjének érdemes ismernie, illetve tudnia. Arról is beszélt, hogy ezeken az információkon kívül érdekli minden, amiről a megyei napilap beszámol, így egyebek mellett a kultúra, a gazdaság, de fontosnak tartja, hogy tájékozódjon az országos hírekről, történésekről is.

Czeglédy Ákos utalt rá, ő is nagyon fontosnak tekinti az online világot, illetve a számítástechnikát, de számára nagyon lényeges, és különös vonzereje van annak, amikor reggel kinyitja és lapozza az újságot, a megyei napilapot, amellyel immár évtizedek óta kezdi a napot.

– A friss újságnak a magamfajta ember, illetve polgármester számára különös vonzereje van, és sok új információt tartalmaz - fogalmazott Paloznak polgármestere.