Simon Andrea elmondta, 2015-ben volt az első ilyen akció Magyarországon, s Várpalotán is, akkor országos szinten alig ötven virágkötő csatlakozott a kezdeményezéshez. Az akció lényege, hogy rávilágítsanak: a virág és a mosoly mindenkinek jár. Később egyre népszerűbb lett a Virággal egy mosolyért!, mára szinte minden településen van olyan üzlet, amelyik készít és helyez el virágcsokrokat, cserepes virágokat meglepetésként a köztereken. A mozgalmat 2016 óta a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete is támogatja.

– A kezdeményezést a koronavírus-járvány két éve alatt is minden nyáron megszerveztük, akkor talán még fontosabb volt, hogy ez az apró figyelmesség mosolyt csaljon az emberek arcára – jegyzi meg Andrea, aki az induláskor 10 csokrot készített, s minden évben egyre többel lepte meg a várpalotaiakat. Idén összesen 50 virágkötészeti alkotás került ki a település tereire és utcáira, reggeltől estig járta a várost Andrea. Cserepes virágok, korallvirágok, orchideák, illetve csokrok és tűzött dekorációk várták becses megtalálóikat.

Az egyik várpalotai virágüzlet tulajdonosa elmondta, minden városrészbe próbálnak eljutni, s nagy örömükre az emberek minden évben nagyon várják az akciót s keresik a virágokat. A kihelyezett virágkötészeti alkotásokon egy kísérőkártya jelzi, hogy a megtalált csokrok ingyen elvihetők, de a készítők örömmel veszik, ha az új tulajdonosok visszajeleznek a virágok további sorsáról. A kísérőkártyán található címek bármelyikére elküldött fotó elismerés és méltó köszönet a virágkötő számára. A visszaérkező fotóval pedig a mosoly körbeér, tehát visszajut ahhoz, aki örömmel, szakértelemmel és lelkesedéssel készítette az ajándékot, hogy egy számára idegen embernek boldog perceket szerezzen.

– A rendhagyó kezdeményezéssel a virágkötők azt szeretnék üzenni, hogy a virág és a mosoly mindenkinek jár, általuk lesznek szebbek a mindennapok – tette hozzá Simon Andrea.