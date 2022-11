Bárki, aki évek óta nyitott szemmel jár, ha a veszprémi belvárosban van dolga, hiszen még a Virágos Veszprém mozgalom apró táblái is láthatók a helyen. Ezen apró kis szépségek – a virágok és a zöld – persze tavasztól őszig ragyognak igazán, ezért ígérjük még visszatérünk. Addig is nézzék meg fotóinkat, és lessék meg akár személyesen is a Csodaszarvas sétányt, nem fognak csalódni.