Az édesanya, Máhlné Kovács Beáta a Naplónak elmondta, öt esztendeje költöztek Ajkáról Kislődre, és Martinnak kisgyermekkorától a karácsonyi fények voltak az álmai, a vágyai, ám az ajkai panelban arra nem igazán volt lehetőség, hogy ünnepi díszbe öltöztesse az épületet. Elárulta, korábban több városban is jártak azért, hogy az ünnepi fényeket csodálják. Martin akkoriban kijelentette: ha sikerül családi házba költözniük, ő bizony szeretné fénybe "önteni" azt. Ez öt éve azóta minden évben így van, egyre több fényfüzér, a téllel és a karácsonnyal kapcsolatos égősor kerül decemberben kislődi otthonukra. Martin igyekszik nem a családi kasszát terhelni mindezzel, hiszen az ösztöndíjából és a fizetéséből fedezi a kiadásokat, tudtuk meg az édesanyától, aki elárulta azt is, esztergályosnak tanult fia, aki immár ács végzettséggel is rendelkezik.