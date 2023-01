– Tudatos élettel, pozitív gondolkodással, meditációval, önismerettel, illetve önismereti oldásokkal az ember sokat tehet az életéért, a jövőjéért. Így például a tarot-kártyalapok, melyeket az emberek kihúznak, energiát közvetítenek, melyből az illetőről sok minden kiderül, mondta Papp Klaudia Viktória, aki 15 éves kora óta foglalkozik tarot-kártyával – akkor még csak kíváncsiságból rakosgatta. Az első paklit ugyanis ajándékba kapta egy barátjától, és a kártyát érdekesnek találta. Ezért hosszú éveken át iskolába is járt, ott tanulmányozta a lapokat.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

– Ezek a lapok fontos szerepet töltenek be az életünkben, mert vannak olyan helyzetek, amikor elakadunk, sokan nem tudják, merre tovább, várják a csodát, fogalmazott. Hozzátette, a tutit ő sem tudja megmondani, de az emberben lévő energiát látja a lapokban. Például, ha valaki egy új vállalkozásnál megkérdi, mi várható, akkor kirakja a húzott lapokat, és látja, hogy az illető hogyan, milyen energiákkal áll a kérdéshez. Ez lehet pozitív, negatív, de lehet a tudatalattiban is egy energiablokk; kiderül, az illető mit gondol tudatosan, illetve tudattalanul, milyen energiák hatnak a múltjából. A beszélgetésnél a tarot-kártyajós felméri, adott embernek milyen segítőre van szüksége a sikerhez. Van, aki Klaudiánál marad továbbra is, ugyanis ő foglalkozik integrált energiatechnikával is, mely a sejtmemória területén oldja a blokkokat a testben. Azt, akinek másfajta segítségre van szüksége, például kineziológushoz irányítja. A lényeg, hogy magunkat kell mindig csiszolni, hogy az életünk jobbá váljon. A tarot-kártya valójában egy iránytű, mely segít abban, hogy milyen irányba lépjünk tovább.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

– Ezeken a beszélgetéseken kiderül, min érdemes még dolgozni, hogy az ember élete jobbá, sikeresebbé váljon, befogadóbb legyen az élet jó dolgaira, képes legyen maga mögött hagyni a múltat. A legtöbben a magánéletük alakulására kíváncsiak, összegezte tapasztalatait Klaudia. Arról is beszélt, ha valaki rosszul érzi magát a bőrében, igenis vegye kezébe sorsát, határozza el, hogyan szeretne élni, és tegyen is érte, legyen tudatos! Az pedig különösen lényeges, hogy mindezt egy év fordulóján, szilveszterkor határozza el, hangsúlyozta.