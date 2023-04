– Várhatóan folytatódik idén is a tavaly tapasztalható trend, miszerint a párok meghittebb szertartást szeretnének?

– A mai világban egy biztos van: a folyamatos változás. Mi, esküvőszervezők ehhez próbálunk alkalmazkodni, hiszen a legfontosabb, hogy a házasulandók életre szóló élménnyel gazdagodjanak életük egyik legszebb napján. Az elmúlt két évben a Covid nagy változásokat hozott, a bensőséges, családias, kis létszámú esküvők voltak a jellemzőek. Idén a háborús infláció, a megugró, gyorsan változó árak tartogathatnak izgalmakat az egybekelőknek és a szolgáltatóknak. A nagy, több száz fős lakodalmak helyett ez a körülmény is a kisebb, meghittebb szertartások irányába viheti el a hangsúlyt. Általában ötven-nyolcvan vendég meghívása jellemző.

– Hajnalig tartó mulatozás helyett személyesebbek a ceremóniák, magukra alakítják a szokásokat a házasulandók?

– A hangsúly a párok egymásra figyelésére terelődött. A házasulandók szeretnék a saját személyiségükhöz illőre formálni az esküvőjüket. Szeretnének életre szóló saját élményt szerezni, az „énidő” itt is megjelenik, úgy, hogy saját boldogságukat és élményüket szívesen megosztják a közeli hozzátartozókkal, barátaikkal. A hajnalig tartó mulatozás helyett a minőségi együttlétre helyeződik a hangsúly. A házasságkötéseknek megmaradtak a tradicionális szokásai, de új, innovatív elemek is megjelentek, mint például a hétköznapra megszervezett esküvő, a természethez való közeledés, a kevésbé ünnepélyes öltözet, vagy éppen az ünnepi vacsora korai kezdése és befejezése.

Simon-Szabó Tünde Fotó: Esküvőtök

– Milyen ötletek vannak a személyesebb ceremóniákra? Mezítlábas, kerti, tornacipős, Balaton-parti esküvők, lakodalmak lesznek idén?

– A zárt terekből a természetbe kivonulás mindenképpen új jelenség. A párok ráadásul olyan természetközeli helyszíneket keresnek, amelyekhez élményeik kötődnek, például az első találkozás vagy az első randevú emléke. Kedvelik a vízpartokat, és a mi régiónkban a Balaton az esküvőkhöz ideális hátteret nyújt, különösen azok a vízparti helyek, ahol a szertartás és a vendégek elszállásolása is megoldható. Így a lakodalmat követő reggelen a családtagok, a barátok a természet közelében még egy közös reggelit is elfogyaszthatnak, mielőtt kipihenten mindenki hazatér. Gyakori a hajóbérlés, ilyenkor a fedélzetén megtörténhet a boldogító igen kimondása, és már friss házasként léphetnek a partra a fiatalok. Továbbra is kedveltek a Balaton-parti esküvők, az általam szervezettek túlnyomó többsége ilyen, meggyőződésem, hogy nehéz ennél hangulatosabb, romantikusabb helyszínt találni, hiszen mondhatni díszletként szolgál a gyönyörű tó.

– Jellemző, hogy kevesebb rokont, ismerőst hívnak meg a párok?

– Továbbra is az a jellemző, hogy a közeli rokonok és barátok vesznek részt a lakodalmon vagy az esküvői fogadáson, viszont a szertartásra szélesebb kört meg lehet hívni. Így nem kell lemondani távolabbi barát vagy kolléga részvételét sem. Mindig azt javaslom a pároknak, hogy azokkal osszák meg életük legszebb pillanatát, akiket fontosnak tartanak, akik jelenléte fontos számukra ezen a napon.

– Népszerű a saját fogadalom?

– Nem minden pár esetében, de tényleg jellemző, hogy az angolszász esküvői szokások begyűrűznek Magyarországra.

– Jellemző a hagyományok feszegetése?

– A fiatalok feszegetik határaikat, és ez az esküvőjükre is igaz lehet. Ahogy tartja a mondás, egy esküvőn legyen valami kék, valami régi, valami új, és legyen valami kölcsön. A hagyományokra is ez igaz, van, ami bekerül belőlük a nagy nap forgatókönyvébe, van, amit kicsit szabadabban kezelnek a párok, vagy teljesen kimarad.

– A dekoráció, a ruhaválasztás terén tud érdekes megoldásokról?

– Minden évnek megvan a maga trendszíne, amely az esküvőkön visszaköszön. Az idei a Viva Magenta, ami merész, erőt sugároz, lendületes, és továbbra is népszerű a Vining Ivy-kék, ami egy mély, akvatónusú türkiz, és aranyszínnel kiegészítve mutatós. A romantikus fényfüzéreket, az elegánsan leomló textildekorációkat sokan szeretik. A ruhákat tekintve az a tanácsom, hogy a trend csak iránymutató legyen. Mindenki a személyiségéhez, bőrtónusához, haj- és szemszínéhez, alkatához megfelelőt választhat. A klasszikus elegancia, a gyönyörű csipkerészletek és a romantika örökkévalósága mellett a fiatalos, bohó stílus, a sikkes és az egyszerű ruhák is kedveltek a menyasszonyok körében.