Miklós Judit mestertanár, a kollégium Közös Jövőnkért Alapítványának kuratóriumi elnöke, a program ötletgazdája elmondta, a produkcióban mintegy 35-en – a diákok mellett pedagógusok is – mutatták be a ruhákat, az újító viseleteknél többségében maguk a tervezők szerepeltek modellként is. Ezeknél az inspirációt többek között a szerzetesek öltözete és a középkori üvegablakok formája adta. Az est koreográfiáját Sellei Gabi divattervező-stylist álmodta meg. A programban elkészült viseleteket május 13-án, szombaton a Veszprém belvárosán végighaladó Gizella-napi felvonuláson is meg lehet tekinteni. A divatshow-n részt vett Porga Gyula polgármester és Mike Friderika, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. programfejlesztési igazgatója. MAR

Fotó: Nagy Lajos (05. 10.)