Május 27-én délelőtt 11 órától este nyolcig dolgozhattak az alkotók. A falakon az ajkai bányából felhozott utolsó csille szén, az Ajkaiceratops kozmai dinoszaurusz, Fekete István írásaiból ismert állatok is láthatók. A kezdeményezés az Európa Kulturális Fővárosa program Minipályázata keretében valósult meg a Kristály-völgy Egyesület szervezésében. Varga Andrea elnöktől megtudtuk, hogy a megvalósításhoz segítséget nyújtott az ajkai kötődésű Nagy Balázs, a korábbi graffitis programok szervezője, valamint az All Caps munkatársai akik a korábbi alkotások eltávolításával alapozták le a falat szürkére. A festéket is ők biztosították. Az alkotások közé felkerült az Európa Kulturális Fővárosa logója is. A pályázók célja az volt, hogy a graffiti művészeti ágat művelőknek is biztosítsák a lehetőséget a bemutatkozásra. A felhívásban szerepelt, hogy Ajkához kötődő témák feldolgozását várják, így a város értékeit szélesebb körben ismertté tették.