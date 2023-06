Már írtunk arról korábban többször, hogy az Eperjes egy geocsoda, évmilliókkal ezelőttre visszavezető út a tanösvénye, több helyen jól látszanak itt a messzi-messzi múltban hatalmas erővel egymásnak feszülő, egymásra gyűrődő kőzettömbök törésvonalai, kőzettáblák vetődései. Meseillusztráció ez arról, hogy az egykori Tethys-óceánból menekült mostani kellemes otthonába az Eperjes. De Ördögszántásán ülve más távlatokba is irányíthatják a pedagógusok, akár több tantárgy tananyagán belül a diákok figyelmét. Földrajz, történelem, matematika, irodalom – számos tudományterülethez, műfajhoz ihletett helyszín ez a csodát kereső vágyunkat tenyerén hordó hegy. A helyiek szívesen beszélnek Ördögliknak nevezett sziklabarlangjáról is az érdeklődőknek, amihez kedves, keskeny ösvény vezet és a szűk nyílású rejtekbe is épp csak beférnek páran.