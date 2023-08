Hogy milyen is egy jó kenyér? Először is tápláló. Aztán ízletes. Benne vannak a nyár ízei. No meg mindannyian kicsit mást érzünk ki belőle. A jó kenyér nem csak a testünket táplálja, hanem felidéz bennünk emlékeket, akár kamaszkorunk zsíroskenyeres bulijait, akár a nagymamánál kapott uzsonnát. Egy kicsit ilyen ez a program is. Mindenki mást haraphat belőle, és mindenki más ízt érez majd benne – fogalmazták meg invitálójukban a szervezők.

Szombaton 10 órakor kezdődik a kenyérdagasztás és a sütés, s megtekinthető a PajtArt nyitott műterem, irodalmi felolvasódélutánt tartanak benne. Ringlis, ugrálóvár várja az érdeklődőket a sportpályán, 14 órától tartanak bográcsozást, főzőversenyt családoknak, baráti társaságoknak, 19 órakor kezdődik a retródiszkó. Vasárnap ugyancsak látogatható a PajtArt nyitott műterem, 13.30-kor kezdődik a szentmise, utána lesz a falu kenyerének megáldása és az ünnepi megemlékezés.