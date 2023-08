– A paracord valójában ejtőernyős kötelet jelent, és a parecute corde angol kifejezésből ered – mutatja Szántó Emese. – A paracord nem csak egy anyag, hanem egy technika is. Kanadában, illetve Oroszországban nagyon komoly kultúrája van, már-már nem is hobbi, hanem életforma. Körülbelül tíz évvel ezelőtt fedeztem fel magamnak.

Először csak hobbiként készítette. A nagyfia hozott egy képet róla azzal a megjegyzéssel, hogy látott egy túlélő karkötőt, és azt mondta: anya, te olyan ügyes vagy, biztos meg tudod csinálni. És anya megtudta csinálni. Aztán jöttek a barátai, meg az ismerősei sorban.

– Amikor heti szinten csináltam már húszon darabot, akkor gondoltam, hogy valamit ezzel kellene kezdeni – mondja. – Büszke vagyok rá, hogy nekem szinte minden termékemet és szolgáltatásomat a kereslet hívta életre. Mindig egyedi készül, sosem készítünk két egyformát.

Hogy miként? Először is megmérik a csuklót. Hangsúlyozza, főleg csatra dolgoznak, mert lényegesen könnyebben kezelhetőek.

– Nem mindenki szereti, ha mondjuk lóg a vége, mert az problémás – folytatja Szántó Emese.

Beszél arról is, hogy már háromféle anyaggal dolgozik, nevesül paracorddal, mikrokorddal és nanokorddal. A mikrocord egy hegymászó segédkötél, a nanocord az pedig magyarul redőnyzsinór, ami szintén erős, önerőből mindegyik eltéphetetlen. A paracord kapcsán pedig a Standard 550-essel dolgozik. Azért 550-es, mert 550 font a szakítószilárdsága.

– Ez azt jelenti, hogy durván 250 kilót meg lehet egy szállal emelni szakadásmentesen. Ez is eltéphetetlen önerőből. A legtöbb UV álló is, tehát a színük is nagyon szépen megmarad. Mosógépben ki lehet mosni, mert abszolút nem kényes – sorolja. – Ezek a műanyagok azok, amik mondhatni az örökkévalóságnak készülnek. Évekig nem feslenek, foszlanak, nem veszíti el színüket, formájukat.

Mond még a laikusnak meglepőt Szántó Emese. Sokan gyűjtik a karkötőket, sőt, olyanok is vannak, akik nem hordják, és például a személyautójukban díszeleg. De a legnagyszerűbb talán az egészben az, hogy Emesénél el lehet készíteni a karkötőt.

– A gyerekek kiválasztják, hogy milyet szeretnének csinálni, és elkészítik – mondja.

Persze nem olyan profin, mint ő, de 15-20 perc alatt egy alapcsomózott karkötőt meg tud tanítani nekik.

– Azért az is jó dolog, hogy egy saját maga által megálmodott és elkészített karkötőbe távozik boldogan a gyerek – teszi hozzá.

Kiváncsiskodom, megkérdezem, hogy van-e valami extra "cucca"?

– Íme! – veszi kezébe a karkötőt és felém nyújtja. – Van benne segítséghívó síp, iránytű, és egy szikravető. Utóbbi egy magnéziumrúdból és egy acélból áll, de az acélnak az egyik oldala recés, ezért vágóélként is funkcionál, így jön össze az öt funkció.