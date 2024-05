A mai újkori kommunikációs lehetőségek bármennyire rabul ejtenek, bizonyos időjárási vagy katasztrófahelyzetben csődöt mondhatnak. Viszont a rádióamatőr egy karnisból is készít antennát, ismeri a morzeábécét, a kommunikációt megoldja. A legkritikusabb helyeken és esetekben is működnek még a klasszikus hírközlési eszközök – mert kellenek a rádióamatőrök, szükség van rájuk ma is. Ők még nem az utolsó mohikánok, s nagyon úgy tűnik, nem tűnnek el örökre az éterben…