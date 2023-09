Kekszes süti, almás pite, őszi csokis körtetorta, csokis mokkatorta is került a zsűri elé. Az eredményhirdetést közös kóstolás követte, és a recepteket boncolgató eszmecsere, mely során kiderült, hogy egy-egy süteménynek lehet gyerekbarát változata is, azaz olyan, amit a konyhában lelkes csemeték könnyebben elkészíthetnek. Az ilyen terefere is a piac lényegéhez tartozik.