Molnár Lászlótól, Csabrendek polgármesterétől megtudtuk, náluk egyelőre nincs külön erre vonatkozó önkormányzati rendelet, nincs időkorlát, ám természetesen az általános szabályok itt is ugyanúgy érvényesek, ahogy máshol. – Felvetődött a rendeletalkotás lehetősége, ám még a képviselő-testületen belül sem volt ebben egyetértés. Tény, hogy zavaró egy hétvégi fűkaszálás a közelben lakóknak, ám van olyan, aki csak hétvégén ér rá ezt a munkát elvégezni. De ebbe a körbe tartozik a fűrészelés, vagy amikor hétvégén megjelennek a quadosok, a krosszmotorosok. A legfontosabb az lenne, hogy legyünk tekintettel másokra, s úgy időzítsük a zajjal járó munkákat, tevékenységeket hogy ne zavarjunk vele senkit – tette hozzá.

Balassa Dániel szigligeti polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a településen kifejezett tiltás nincs a benzines fűkasza, fűnyíró használatára, az önkormányzat részéről egyfajta ajánlás van. – Ennek értelmében megkértük a lakosságot és a nyaralótulajdonosokat, hogy ünnepnapon lehetőleg kerüljék az erős zajjal járó tevékenységeket. A legnagyobb probléma persze az, hogy igazából nincs eszköz a kezünkben ennek betartására, s ezért nem is hoztunk erre külön rendeletet. Azt is el kell fogadni, hogy aki hétfőtől péntekig dolgozik, annak csak a hétvége marad a kerti munkákra – tette hozzá.

Horváth Zoltán badacsonytördemici polgármester is arról számolt be, hogy náluk sincs külön nincs szabályozás, de ezt az indokolja, hogy a külterületi ingatlanok jelentős része szőlőkataszter vagy gyümölcsös, ahova a tulajdonosok, használók jellemzően hétvégén tudnak kijárni. – Természetesen ezzel együtt az egymás mellett élés alapvető előírásait mindenkinek be kell tartani, s ez ideig nagyobb probléma nem adódott ezzel a kérdéssel nálunk – hangsúlyozta.

Csordás Gáspár, Káptalanfa polgármestere azt mondta, csupán a témához kapcsolódó rendeletük van, ami konkrétan a hulladékgazdálkodásra helyezi a hangsúly. – Ebben azonban nincs időbeni korlát meghatározva. Viszont arról örömmel számolhatok be, hogy az itt élők jellemzően toleránsak egymással, szeretik a rendet, figyelnek a másikra – emelte ki.

Fontos megjegyezni, hogy létezik érvényes törvényi szabályozás ebben a kérdéskörben, ami mindenhol érvényes, függetlenül attól, hogy van-e adott településen erre vonatkozó rendelt vagy nincs. Ennek leglényegesebb eleme a szomszédjogok tiszteletben tartása. Este tíz óra után például ne álljon neki senki olyan munkának, ami zavaró lehet. Eszerint a benzinmotoros géppel történő fűnyírás csak bizonyos időintervallumban végezhető. Hétköznap munka, tevékenység függvényében reggel 6 vagy 7 és este 8 óra között, szombatonként 9 és 12 óra között, míg ünnepnapokon és vasárnap nem szabad. Azonban mindig vannak kivételek vagy olyan helyzetek, amikor ez nem tartható be. Ilyenkor a legjobb és legkulturáltabb megoldás a szomszéddal vagy a közelben lakókkal előre egyeztetni. Mert azt azért nem árt tudni, hogy a szomszédjog, illetve az együtt élési szabályok betartatása adott esetben jogi úton is kikényszeríthető.