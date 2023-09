"Küldök egy-két szép fotót virágokról, rovarokról, ezek fotózása nagyon kellemes időtöltés számomra. A képek általában édesapám kertjében készülnek Veszprémben. Örülnék, ha viszont láthatnám őket a Naplóban. Kedvencem a lepkevirágon lévő pók vadászat közben" – írta Szeghalminé Mészöly Mária. Nekünk is a pók sikerpillanatának elkapása tetszik leginkább és köszönjük a többi képet is, hálásak vagyunk olvasóink fényképeiért. Mária fotóin látható rózsaszínű ibolya, gólyahír is.