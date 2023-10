A kör alakú koronára van ráillesztve egy zsákvászon zsák, abba kerülnek az almák. Ez a rész viszont a tartós használatban könnyen elszakad, mostanában másféle textillel pótolják. Ez jó így is. Azt viszont érdemes tudni, hogy nem huppan, inkább nagyot koppan az alma, ráadásul a kobakunkon, ha ügyetlenül, túl nagy lendülettel használjuk a hasznos szerszámot és nem a zsákocskába kerül a gyümölcs, hanem a fejünkre esik. Kipróbáltuk, ez gyakran előfordul kezdőknél, mi is így jártunk. Ám a gyakorlatban az is kiderült, igencsak praktikus ez a kis csinos, örökölt almaszedő.