Hétfőn reggel ismét eszembe juttatta mindezt egy rádióműsor, melyben téma volt a személygépjárművek színe. A fehér-szürke-fekete háromszög, valljuk be, elég unalmas, ám, ha valaki szí­neset szeretne, nincs könnyű dolga. Az a veszély persze nem fenyeget, hogy bármilyen új autót meg tudnék vásárolni, ám aki megteheti, annak az elbeszélések szerint nincs könnyű dolga manapság. Egy hölgy ezzel kapcsolatban annyit mondott nekem: ilyen szomorú a világ, ami az autóiparban is visszaköszön. Biztosan több oka van mindennek, de ekkora baj azért nincs. Ahogy közeledik a tél, egy kék vagy sárga autó is feldobhatja a napot, ráadásul utóbbi jobban is látszik, nem igaz?