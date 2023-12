"Lementem fotózni. Hó nincs már, csak elvétve, emberek se; ellenben víz, és sár töménytelen mennyiségben... de megmutatom, hogy a szürkeség is lehet szép, és helyenként még izgalmas is" - írta kolléganőnk a képekhez mellékelve. Mutatjuk a szombaton délután készült veszprémvölgyi képeket, és egy interjút is Ildikóval, aki idén csatlakozott a Napló csapatához és eseménydús időszak van mögötte, hiszen többek között rengeteg sporteseményen járt az elmúlt hónapokban.