A szurkolók minden évben karácsony előtt jótékonysági akciót hirdetnek, amelynek keretén belül három napon keresztül ingyenes ételosztással és jó hangulattal várják a rászorulókat és az érdeklődőket Tapolca Fő terén.

Az előző évhez hasonlóan idén is naponta kétszáz adag meleg ételt biztosítanak helyben, de ezen felül a szociális és egészségügyi intézményekben dolgozóknak, valamint a Tapolcai Hajléktalanszálló lakóinak is főznek.

Az akció során szerzett adományokat ezúttal is karitatív célokra gyűjtik, melynek célja olyan rászorulók támogatása, akik önhibájukon kívül vagy életkörülményeik miatt kerültek hátrányos helyzetbe. Ebben az évben egy kisfiúnak segítenek, aki a veleszületett rendellenessége ellenére hihetetlen erővel és bátorsággal állja a műtétek sorát. Egy édesanyának, aki alázattal és áldozattal, hatalmas hittel gyógyíttatja gyermekét férjével és kislányával együtt, miközben másokon is segíteni akar. Ők most elértek anyagi lehetőségeik végére, de a szurkolók remélik, hogy támogatóikkal közösen reményt és támogatást adhatnak a család harcának folytatásához.

A szurkolók kedden gulyást főztek, szerdán lencsegulyást, csütörtökön pedig káposztás babbal várnak mindenkit.