A karácsonyi ajándékozás előtt nyilván jelentős mértékben megnő az internetes vásárlások száma is. Magam kétszer próbálkoztam ezzel a technikával, de már másodjára sem kellett volna. Valahogy úgy maradtam, hogy szeretem látni és adott esetben megfogni a kiválaszott tárgyat, és ily módon kevesebb meglepetés is ér. Ez onnan jutott eszembe, hogy olvasom, egy online vásárló a minap rendelt egy játékkonzolt, ám amikor kibontotta a csomagot, négy palack ásványvizet talált benne, valamint egy pakli felbontott nápolyit. Na, ezt azért megpróbáltam magam elé képzelni. Különösen azt a részét, amikor az ,,élelmes” csaló mindennek a tetejébe még meg is dézsmálja azt a nápolyit. Arról nem szólt a hír, hogy a vízbe beleivott-e, vagy attól inkább eltekintett.