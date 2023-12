Az év utolsó előtti napján mindenki vidáman, a szükséges fűszereken kívül védőitalokkal, pogácsával, szalonnával felszerelkezve állt rajthoz, a tóparton délelőtt már szállt a sülő kolbász finom illata.

Több csapat a kezdetektől jelen van a versenyen, mások új felállásban, új névvel indultak, és akadtak bőven vidékiek és elszármazottak szintén. Versengtek a családi és baráti körök, városrészek, civil szervezetek, sportolók, zenészek, lánglovagok.

A Ma főztem csapatában a TIAC labdarúgó-szakosztályának elnökségi tagjai gyúrtak a családtagokkal hagyományos recept alapján. A Monostorapáti tűzoltók ÖTE csapata tagjai forralt borral is erősítettek. A Cool-Bász csapat tágabb baráti kört takart, és az idei versenyre kissé változtatott a csapat nevén, titkos recepttel fűszerezve és úgy rágyúrva a fődíjra. A Sakkos Malackák a forralt bor mellett teával is készültek a gyerekek kedvéért. Az Autósport bírák zserbóval próbálták megvesztegetni a zsűrit, az először versengő, elszármazottakból verbuválódott Családi kör házi fűszerekkel ízesítette a kolbászt, míg a legfiatalabb tagok már a másnapi fürdésre készültek. A Hivatali Töltögetők a rendezőkre is gondolva jó korán elkezdték sütni a tetemes mennyiségű kolbászt, a Zalaszántói Borbarátok valóságos svédasztalt varázsoltak a helyszínre finom falatokból. A Helen Doron Nyelvstúdió csapata klasszikus angol kolbásszal indult. A paprika nélkül, borssal, kakukkfűvel, zsályával, karamellizált hagymával, almával készülő, kissé édeskés ízű kolbászt vékony bélbe töltötték, körkörösen feltekerték és hurkapálcára tűzve sütötték meg.

A Sakkos Malackák csapata a második helyezést érdemelte ki

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A városi sakkszakosztály Sakkos Malackák csapatát a 85 esztendősen is a hét hat napján edzést tartó egykori egyesületi elnök, a szervezet alapítója, Paréj József erősítette. A kolbász gyúrásából még az iskolás gyerekek is aktívan kivették részüket.

Idén is népszerű volt a verseny programját színesítő szelfipont, a vállalkozó szellemű családok, baráti körök parókába bújva, kalapot és szemüveget öltve álltak a kamera elé, hogy az év utolsó előtti napján egy közös, vidám képet készítsenek emlékbe. De nem unatkoztak a legkisebbek sem, az alsó tónál a Fanyűvő játékpark sok izgalmas fajátékkal várta a gyerekeket, kisgyermekes családokat, akik már kora délelőttől éltek a lehetőséggel és kipróbálták a színes, tréfás ügyességi játékok sorát.

A zsűri elnöke, Róth László vallotta, hogy a csapatok idén is nagyon nehéz döntés elé állították a bírákat, kiváló kolbászok készültek a megmérettetésen. Döntésük szerint a legjobb kolbászt a Kolb-ászok csapata töltötte, a második helyre a Sakkos Malackák kerültek, a harmadik helyezést a monostorapáti tűzoltók érdemelték ki, a résztvevő csapatok mindegyike emléklapot kapott.

A versenyen idén már nem indult a MÁV Zrt. tavaly első helyezést elért és a korábbi években rendszeresen kiválóan szereplő csapata. Annak vezetője, Kocsor Szabolcs azonban elmondta, hogy vándordíjat alapítottak a mindenkori első helyezett részére. A cseresznyefából készített dobozba zárt kolbásztöltőt a tapolcai állomásfőnök, Gelencsér László adta át a Kolb-ászok csapatának. Az alapító okiratot Dobó Zoltán polgármester és Rédli Károly, a rendezvényt szervező Csermák József Rendezvénycsarnok ügyvezetője írta alá.