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Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém vármegye az elmúlt napokban
Születések a vármegyeszékhelyen január 11 és 15. között.
Január 11-én: Bókkon Heléna, édesanyja: Bókkonné Kincs Lilla; Répási Marcell, édesanyja: Répásiné Papp Vivien; Répás Szofi, édesanyja: Répás-Vázsonyi Viktória; Takács Hunor, édesanyja: Takács-Palásti Réka; Szabó Zoé Hanna, édesanyja: Klemencz Eszter.
Január 12-én: Bogdán Zorka, édesanyja: Vinter Kinga; Bodnár Bendegúz, édesanyja: Bodnárné Henn Petra; Tolnai-Pintér Franciska, édesanyja: Tolnai-Pintér Fanni.
Január 13-án: Klujber Rózsa, édesanyja: Klujber Andrea; Dobosi Méra, édesanyja: Csőkör Roxána; Bakonyvári Balázs, édesanyja: Bakonyvári Alexandra; Németh Regina, édesanyja: Németh Nikolett.
Január 14-én: Godinek Patrik, édesanyja: Godinek-Szekér Beatrix; Tiboldi Kíra Erzsébet és Tiboldi Flóra Erzsébet, édesanyja: Holczer Tünde; Kovács Elina, édesanyja: Kovács-Samu Piroska; Makó-Farkas Noel, édesanyja: Makó-Farkas Adrienn; Pashkovska Emilia, édesanyja: Pashkovska Anastasiia.
Január 15-én: Szücs Alex, édesanyja: Szücs Ildikó; Nyitrai Dorina, édesanyja: Nyitrai-Székely Noémi.