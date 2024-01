A tiszti főorvos hangsúlyozza, bármilyen tünet jelentkezését célszerű megelőzni a vírusok ellen létező védőoltásokkal.

– A hideg időszakban mind a Covid, mind pedig az influenzavírus által okozott megbetegedések száma emelkedő tendenciát mutatott, viszont elmondható, hogy jelenleg országos szinten stagnálás tapasztalható. – Ennek ellenére javasoljuk az oltások felvételét, különösen a rizikócsoportba tartozó személyeknél. Ők a hatvan év felettiek, illetve korcsoporttól függetlenül a krónikus megbetegedésben szenvedők, valamint a csökkent immunitással rendelkezők.

Kíváncsiak vagyunk, az influenza és a Covid között, noha két különböző vírusról beszélünk, létrejöhet-e bármilyen fajta átfertőződés. Pápai Enikő elmondja, átfertőződésről nem beszélhetünk, viszont az egyik vírus nem zárja ki a másikat, akár egy időben, egymástól függetlenül lehet valaki influenzás és Covid-fertőzött.

– Bár az igaz, hogy egy már megfertőzött szervezet legyengült, tehát jobban ki van téve más fertőzésnek is – teszi hozzá, majd pozitív hírt is közöl, amikor elmondja, a Covid esetében már nem beszélhetünk világjárványról, szezonálissá vált a vírus cirkulációja a lakosság körében, tehát ez is olyan lett, akár az influenza.

A tiszti főorvos azt javasolja, hogy aki valamilyen felső légúti tünetet észlel magán, feltétlenül védekezzen maszk használatával, lehetőleg ne menjen közösségbe, és tartsa be az egyéb, ismert óvintézkedéseket.