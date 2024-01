Rehabilitálássorozat zajlik a veteményesekben. Bevallom, nagyon tetszik. Szorítok a folytatásnak. Visszakapta jó hírét például a vakond, még a levéltetvek is. Szeressük őket! Ideje jobban megismerni a kerti paránylényeket, az érdekeinket szolgáló személyzetet, és meghívni népes társaságukat magunkhoz. Minél többféle fajt. Akkor a sokféleség gondoskodik a növényvédelemről, szabályozza önmagát. A korábban mániává vált, de felesleges és ártó fűnyírás, gyümölcsfametszés és levélsöprés végre kimehet a divatból. Letámasztva maradhat a lombseprű. Mindig éreztem, hogy magunknak fáradtságot okozva, dölyfösen avatkoztunk be ezekkel a jól kitalált természeti rendbe. Éljen a káosz a kertben! Elsősorban amúgy is boldogságot terem.