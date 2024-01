Amint az kiderült, idén mindenféle jelmezt keresnek a gyerekek farsangra a klasszikustól az új, divatosakig.

– Sok esetben ad egy irányt a választáshoz az óvoda, vagy iskola, tematikusan meghatározva, hogy például egy népmese hős, vagy valamilyen szakma képviselője, esetleg egy állat bőrébe bújhat a gyermek. A felső osztályokban főként jellemző ez. A klasszikus jelmezek közé tartozik a katicabogár, pillangó, oroszlán, hercegnő. De minden évben befolyásolják a jelmezválasztást az aktuális filmek, televíziós sorozatok még az egészen kicsiknek is. Jobb esetben a mesefilmek, de gyakran az inkább felnőtteknek szólók. Tavaly a fiúk közül egy sorozatból ihletet kapva sokan bankrablónak öltöztek, a lányok körében arat ma is a Jégvarázs mese hősének jelmeze. De szintén keresik még a tűzoltó és katona jelmezt az óvodások. A kislányok sok esetben szeretnének királylányok lenni még abban a korban, de ha az óvoda meghatározza, hogy csak állatjelmezt vehetnek fel, akkor hiába. Az iskolás lányok között a pomponlány jelmez kelendő. A szuperhősök már nem olyan népszerűek, mint a korábbi években. Jellemző, hogy inkább ötödik osztályig öltöznek be a gyerekek farsangkor, azt követően már sokan büntetésként élnék meg, ha jelmezbe kellene bújniuk. Sokszor nem a farsang lényegét élik meg, hanem feladatnak veszik a beöltözést. Hogy ez ne így legyen, abban nagy szerepük lehet a szülőknek is. Ha tudatosítják bennük, hogy ez egy jó kikapcsolódási és kapcsolatteremtési lehetőség, amely összehozza őket, talán másképp állnak hozzá a kiskamaszok is, és végre nem a számítógép előtt ülnek egy délutánon. Arról nem beszélve, hogy ha otthon, együtt készítenék a jelmezt a szülők a gyerekekkel, az az ő kapcsolatukat is erősítené. De ma már sokkal egyszerűbb kölcsönözni, vagy megvásárolni, internetről megrendelni az olcsó jelmezeket, és ezekkel a lehetőségekkel élnek inkább a szülők – mondta a kölcsönző tulajdonosa, Németh Attiláné Bajnóczi Melinda.