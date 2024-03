Kenyérsütés 21 perce

A gyimesi vert kenyér és elkészítésének fortélyai

Sok éve hagyomány, hogy a Szentgáli Kurázsi Alapítvány és Bodor Dezső Károly szervezésében gyimesi tojásíró asszonyok érkeznek Szentgálra. Így volt idén is, de a tojásírás mellett most mást is elleshettek tőlük a helybeliek: a gyimesi házi kenyérsütés fortélyait.

A húsvéti készület nevű programsorozatban március 23-án délelőtt gyimesi vert kenyér és báránysütés-bemutató, valamint kóstoló várta a szentgáliakat a helyi panzióban. A Gyimesközéplokról érkező Bilibók Ildikó vezetésével süthettek gyimesi pityókás kenyeret, illetve a kemencés töltött bárány elkészítését is megtanulták. A gyimesi vert kenyér érdekessége, hogy a kovász egy, az anyatésztából eltett darab, élesztő pedig nem kerül a tésztába

Forrás: Buzás-Jáger Anikó – Mind a mai napig készítjük Gyimesben, házaknál, kemencében a kétkilós kenyereket – mesélte lapunknak Bilibók Ildikó. – Nagyszombaton pedig elkészítjük a töltött bárányt gyimesi módra. A kenyér kapcsán érdekesség, hogy a kovász egy, az anyatésztából eltett darab, élesztő pedig nem kerül a tésztába. A pityóka előző este megfőződik, majd felvegyítjük vízzel a kovászt, s összeöntjük a pityókával. Ez így másnap reggelig kel, akkor állunk neki a sütésnek. Langyos vízben dagasztjuk, két óra alatt megkel, utána vetjük be a kétszáz fokra felhevített kemencébe. A sütés maga közel két órát igényel, s ha megsült, az alját megverjük egy erre használt eszközzel, és az égett részei leesnek – foglalta össze Ildikó. Két órát igényel a kétkilós kenyerek sütése

Forrás: Buzás-Jáger Anikó A délután folyamán alkalmunk nyílt megkóstolni a gyimesi vert kenyeret – isteni finom!

