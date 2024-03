A minap elkészültek a parkolóhelyeket jelölő sávok, melyeket kellően szélesre festettek, jól látszanak, egyértelműen mutatják, hova álljuk, meddig guruljunk, és hova ne. Ami különösen fontos, hogy a korábban alig látható gyalogátkelő felfestését is megerősítették – nem mindenki tartotta be az ide vonatkozó szabályokat. Itt a gyalogosokra is gondolunk, hiszen a KRESZ szabályozza a zebra megközelítését is.

S amire a bevezetőben utaltunk, mire lesz szükség? Arra, hogy – már többször felhívtuk rá a figyelmet – az indexet a parkolóhelyre ki- és beálláskor ne sajnáljuk kitenni. A felfestés jól látszik, de a helyek és a parkolón belüli közlekedési utak nem lettek szélesebbek – autóink viszont egyre nagyobbak.