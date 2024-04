A Veszprémi Állatkert arról tájékoztatott, a sok különleges állatkerti lakó mellett továbbra is érdemes megcsodálni az utóbbi időben született állatokat is, mint például a kis lámákat, a dromedárt, a kétpúpú tevét, valamint a háziállat-bemutató legkisebb tagjait, a cikta bárányokat és mangalica malacokat. A jó időnek köszönhetően újra látogatható lesz a madárröpde is, ahol Dél-Amerika színpompás madarait lehet megtekinteni.

Forrás: Veszprémi Állatkert/Kovács Bálint

Magyarország legnagyobb dinóparkja szintén várja a kicsiket és nagyokat, a közkedvelt dinoszauruszszínezőkkel. (Az ünnep alkalmából húsvéti témájú színezővel is készültek az elmúlt napokban sokak örömére.) Az állatkerti sétát pedig egy nagy játszóterezéssel érdemes zárni, ugyanis a gyerekek birtokba vehetik a népszerű Afrika-szavanna játszóteret, ahol több mint 25 különböző játszóelem található.