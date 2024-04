A szociális érzékenységgel jócskán megáldott pincér már tavaly is összehozott egy hasonló gyűjtést, de idén felülmúlta a sikert. A kétnapos könyvárusításra sokan ajándékoztak számára megunt, de érdekes köteteket, még két jelentősebb hagyatékot is rábíztak a siker érdekében. Vegyél egy könyvet és ments meg egy kutyaéletet! Ezzel a címmel férkőzött sok olvasni szerető és kisállatkedvelő vásárló szívébe, akik tetszőleges összeget fizettek egy-egy könyvért. A találékony Stefi ötletét sikerrel átvehetné az ország ezen felében is bárki, a könyvek divatja szerencsére még nem múlt el felénk sem.