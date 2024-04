Már kora reggel útnak indultak Várpalotán a táncegyüttes fiú- és férfitagjai, először ugyanis otthonukban keresték fel a csoportban táncoló hölgyeket, hogy a néphagyománynak megfelelően meglocsolják őket. Akadt, aki egy-egy vödör vizet kapott, hogy el ne hervadjon, de természetesen kölni is volt az uraknál, sőt, egy-egy tánclépést is bemutattak, hogy így imponáljanak a lányoknak. A látogatás zárásaként pedig megvendégelték a házaknál a népi ruhába öltözött vándorokat, akik természetesen piros tojást is kaptak fizetségül fáradozásaikért.

A Cserregő Néptáncegyüttes férfitagjai otthonukban is felkeresték a várpalotai hölgyeket Fotó: Szabó Péter Dániel

A vidám menet népdalokat énekelve délelőtt ért a Thury-vár előtti térre, ahol már sokan várták őket, hiszen az elmúlt években egyre népszerűbb látványossággá vált Várpalotán a Cserregő Néptáncegyüttes húsvéti programja. A napsütéses, meleg időben egy-egy versike után itt is vízzel teli vödrökkel és szódával locsolták a szép ruhába bújt táncos lányokat a cserregős ifjak, de a közönség hölgytagjainak is jutott az „áldásból”.

– Idén minden korosztály együtt vonult Várpalotán, hogy közösen locsolkodjunk, s életben tartsuk ezt a kedves népszokást. Nemcsak a gyerekeknek, nekünk is hatalmas élmény volt ez a délelőtt, közösségépítés szempontjából is fontosak ezek a programok a táncegyüttesben – mondta el a helyszínen Lippert Ferenc néptáncoktató.

– Nemcsak a fiúk, a lányok is nagyon készülnek minden évben erre a napra. Várják, hogy jöjjenek a locsolók, s megvendégelhessék őket. Régen a párválasztásban is komoly szerepet játszott, hogy hova mentek és kit locsoltak meg a legények – tette hozzá kérdésünkre Szabó Gabriella néptáncoktató.

A locsolkodás után aztán táncházat tartott a Thury-vár előtt a Cserregő Néptáncegyüttes, bárki beállhatott közéjük, hogy együtt ropja a népi dallamokra, s így köszöntse a tavaszt Várpalota központjában.