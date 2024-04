Keressük Veszprém vármegye legfotogénebb házikedvenceit. A Kedvencverseny elnevezésű játékra március végéig bármilyen háziállat fotójával be lehetett nevezni. A ma kezdődő szavazási szakaszban dől el a helyezések sorsa.

Elindult a szavazás! Keressük a kedvenc kedvencet.

Fotó: veol.hu

A pályázati feltételeknek megfelelt nevezők vásárlási utalványt nyerhetnek 20, 30 és 50 ezer forint érékben.

Izgalmas időszak előtt állunk tehát. A gazdiknak is érdemes szavazniuk versenyző kisállataikra és arra bíztatni ismerőseiket, rokonaikat, hogy voksoljanak ők is! A változatos és érdekes kisállatfotók ugyanis nemcsak mosolyt csalnak az arcokra, hanem még szerencsét is hozhatnak: a szavazók között egy robotporszívót sorsolunk ki.

Egy kedvencre egy napon egy e-mail címről csak egy szavazatot adhatnak le, de több kisállatra is szavazhatnak. A szavazási oldalon a szavazatszámok nem lesznek láthatók. A szavazás április 29-én 12 órakor zárul. Az eredményhirdetést április 30-án 12 órakor tartjuk.

A Kedvencverseny Veszprém vármegyei indulóira itt adhatja le a szavazatát.