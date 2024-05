– Igazi példakép István, aki az egészséges, sportos életmód zászlóvivője. Ezt jelzi, hogy tizenkét csoportos edzést és egyéni edzéseket tart, fogalmazott a képviselő. Aláhúzta, példát mutat arra is, hogy oda kell figyelni a nehéz helyzetben lévő emberekre, állatokra. Ezért szervezett téli fürdőzéseket közösségével a Balatonban, melyen a kormánybiztos is részt vett. Fürdőztek egy elárverezett otthonú családért, egy tűzkárosultért és a veszprémi Pumi állatmenhelyért is. Ovádi Péter (aki maga is a sport elkötelezettje, nemrég lefutotta a maratoni távot Sevillában – a szerk.) üdvözölte az új edzőhelyszínt, mely, mint mondta, szép környezetben található.