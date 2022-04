A Zöld hibrid gépjármű-hajtástechnológia kutatás-fejlesztése autóbuszok és más haszonjárművek számára – Mintarendszer megtervezése és legyártása, valamint laboratóriumi funkcionális tesztek elvégzése című, GINOP-os projekt eredményeiről a Csatári Plast Kft. nemesvámosi üzemében számoltak be.

A rendezvényen köszöntőt mondott Hizó Ferenc, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki kiemelte, hogy a konzorcium két száz százalékban magyar tulajdonú kkv és egy magyar egyetem mintaértékű együttműködésével valósult meg. A kifejlesztett rendszer nagy segítséget nyújthat mezőgazdasági, erdészeti, bányászati és egyéb ipari villamos berendezések indítási segédrendszereként, továbbá az impulzusszerű túlterhelések kiegyenlítésére is alkalmas. A helyettes államtitkár hangsúlyozta: a megalkotott berendezés a kutatás-fejlesztés mellett a kormányzat energiahatékonysági céljainak támogatására is kiváló lehetőségeket nyújt.

Forrás: Molnár Sándor/Napló



Csatári László konzorciumi vezető megjegyezte, a magyar gazdaságnak szüksége van a nagy ugrásokra, ezért az idei év vezérgondolata az volt számára, hogy merjünk nagyot ugrani, ha ezt szükségesnek látjuk, mert apró lépésekkel nem tudunk átmenni a „szakadékon”. Az egyetemmel és a Trigon Kft.-vel közösen végzett tevékenységük – a minisztériumok támogatásával – megadta a lehetőséget a nagy ugrásra. Az együttműködés sikeres volt, és hozzájárul ahhoz, hogy a következő generációk is tanulhassanak. Emellett a zöld hibrid hajtásláncot az újrahasznosítás területén is használhatják. A fejlesztési program keretei között a konzorciumi partnerek olyan hidraulikus energiatároló egységet alkottak, amely a járművek fékezési energiáját raktározza el szervomotorban, és teszi azt felhasználhatóvá az indítás megkönnyítésére. A közös munka eredményeként készült modellen már szimulációs programok is lefuttathatók. Ez a jövőben a BME oktatói, doktoranduszai és tanulói számára óriási lehetőséget biztosít a szakterületi kutatásoknál.

Forrás: Molnár Sándor/Napló



A hároméves fejlesztés során olyan működőképes rendszer jött létre, amelyet rövid próbapadi vizsgálatot követően beépítettek egy tehergépjárműbe, majd ezt a járművet a konzorcium a BME irányításával a ZalaZone próbapályán tesztelte. A tesztek bebizonyították a rendszer hatékony működését és az alkalmazásával elérhető megtakarításokat.