A jeles nap alkalmából a Veszprémi Érseki Pincészetnél is lemetszették az úgynevezett vincevesszőket. A felsőörsi és mindszentkállai birtokon természetesen nemcsak a népi jóslásokban bíznak a szakemberek, hiszen a pincészetben komoly, évszázados hagyománnyal bíró, igen tudatos szőlőgazdálkodás és borkészítés zajlik.

A pincészet szakemberei tudásuk legjavát nyújtva igyekeznek idén is a lehető legjobb borokat elkészíteni a leszüretelt szőlőből. És hogy pontosan most milyen munkák zajlanak, arról a főborász mesélt részletesebben. – Ahogy végeztünk a pincében, elkezdtük decemberben a metszést, amely – az időjárás függvényében – februárig közepéig fog tartani. A metszést nagyon precízen kell elvégeznünk, mert ekkor állítjuk be a tőkén a terméshozam mennyiségét. Eközben a pincében sem áll meg a munka. Február elején fogjuk elkezdeni boraink házasítását. Ez az egyik legjobb része a borászkodásnak, mivel ekkor születnek meg végső formájukban boraink.

A Veszprémi Érsekség és az Érseki Pincészet életében is jelentős év az idei. 2023-ban az Európa Kulturális Fővárosa-programsorozathoz kapcsolódva tavasztól ismét látogatható lesz a veszprémi várnegyed. A tervek szerint 2023 húsvétján a Szent Mihály-főszékesegyházban tartják a feltámadási szentmisét, májustól pedig ismét látogatható lesz a Körmendy-ház, a Bíró–Giczey-ház és az érseki palota egyes részei.

A várnegyed mellett az érseki pincészet és borai is megújulnak, emellett új honlap, webshop és új borcsaládok várják majd a fogyasztókat. A csaknem 750 éves múlttal rendelkező Veszprémi Érseki Pincészet számára 2023-a megújulás éve lesz.