Hetek óta az a kérdés járja be a hazai sajtó egy részét, hogy lesz-e elég tojás húsvétkor? Egy helyi kereskedő nem is értette felvetésemet, ám vele beszélgetve – miközben az árstopot is említettem – elmondta, hogy szerinte az utolsó napokban se lehet gond, nem fognak kifogyni a tojásból. A vásárcsarnokban sétálva két helyet néztem még körbe tojás kapcsán: az L-es méretűnek 90 forint volt darabja, míg az M-esnek 80. A másik kereskedő L-es és M-es nagyságú tojása egyaránt néhány forinttal drágább volt, 95 és 85 forint, ugyanakkor a fehér héjú darabja 100 forintot kóstált.

A sonkák és egyéb húsáruk kapcsán viszont csak egy, de elég húsba és pénztárcába vágó kérdés merült fel, mégpedig az, hogy mennyiért vehetünk a bőséges kínálatból. A veszprémi vásárcsarnokban parasztsonkát 3295 forint/kilogrammért, füstölt tarját 3895-ért, füstölt csülköt 2995-ért, kötözött sonkát combhúsból pedig 3895 forintért vehettünk a hét közepén. A általunk megszólított kereskedő szerint sokaknak már-már megfizethetetlen ez a húsvéti étek, de még a tűréshatáron belül van. Az ára az energia- és a takarmányárak emelkedése miatt szökött magasabbra, vélte. Elmondta azt is: hiába fontos az ár, nézzük meg az áru összetevőit a címkén. Tény az is, hogy a sonka és húskészítmények a kereskedő számításai szerint közel 40 százalékos áremelkedésen estek át 2022-höz képest.