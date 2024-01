Közölték, az utolsó pillanatokban is többen, főként külföldről döntöttek úgy, hogy Magyarországon köszöntik az újévet. A külföldi beutazókhoz köthető szálláshelyi forgalom szilveszterkor 27 százalékkal haladta meg a 2022-es adatokat. December 24‒26. között 130 ezer vendég összesen 243 ezer vendégéjszakát töltött hazánkban. A nemzetközi turisták 25 százalékkal, és a magyarok is 18 százalékkal több éjszakát pihentek otthonuktól távol ebben az időszakban, utóbbiak háromnegyede szállodában. Így a szálláshelyek bevételei is várakozáson felül alakultak, vidéken például 23 százalékkal tudták növelni a bevételeiket. Az év utolsó napjaiban még ennél is több, 216 ezer szilveszterező töltötte meg a szálláshelyeket, amelyek forgalma ezekben a napokban 20 százalékkal haladta meg az előző év számait. Ezen belül a belföldi szállásforgalom 15 százalékkal a külföldi pedig 27 százalékkal emelkedett a 2022-es adatokhoz képest.

A karácsonyozók elsődleges célpontja a főváros volt, ahol főként olasz, görög és német turisták ünnepeltek, illetve ugyancsak olaszok, valamint németek és franciák szilvesztereztek a legtöbben. A vidéki szálláshelyeket a külföldiek közül az Ausztriából, Csehországból és Németországból érkezők népesítették be az ünnepnapok alatt, az óévtől viszont románok, csehek és osztrákok búcsúztak legtöbben Budapesten kívül. Az adatok alapján egyértelmű utazási motivációt jelentenek a karácsonyi vásárok. A Vörösmarty tér és környéke látogatottsága például az előző évhez képest 32 százalékkal ugrott meg az ünnepi időszakban. 2023-ban a 2022-es adatokhoz viszonyítva két és félszer több brit turista érkezett azért, hogy megnézze a karácsonyi vásárokat. Vidéken a Balaton, a Mátra-Bükk, Debrecen és térsége, valamint Bük-Sárvár volt a leglátogatottabb ‒ karácsonykor éppúgy, mint szilveszterkor. Az ötödik legkeresettebb desztináció karácsonykor Szeged és térsége, míg az óévbúcsúztatásnál Tokaj és Nyíregyháza volt. A települések közül a fürdővárosok emelkedtek ki: Budapesten kívül Hévíz, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Bük, Sárvár és Eger volt a legnépszerűbb. Év végi kikapcsolódásához karácsonykor a vendégek 67 százaléka szilveszterkor 56 százaléka választott pihenéséhez szállodát, azon belül is a négycsillagosokat részesítették leginkább előnyben az utazók. Az újév köszöntésére viszont a vendégek 32 százaléka inkább magánszállást foglalt.

Mint ismert, a turizmus Magyarország stratégiai fontosságú ágazata. 2022-ben mintegy 100 ezer vállalkozás működött ezen a területen, amelyekben több mint 400 ezer munkavállaló dolgozott. Tavaly 14 millió vendég közel 40 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, az ágazat a GDP mintegy 12 százalékát állította elő. A turizmus versenyképességének erősítése érdekében jött létre 2016-ban a Magyar Turisztikai Ügynökség, a turisztikai ágazat kormányzati szervezete. Feladata a turizmusfejlesztés irányítása, stratégiájának meghatározása, a hazai és a küldőországokban folyó szakmai munka koordinációja, az országmárka fejlesztése, belföldi és nemzetközi kommunikációs és értékesítési kampányok lebonyolítása. Az MTÜ a hazai szakmai szervezetekkel együttműködve végzi feladatát, növeli Magyarország turisztikai versenyképességét, és aktívan hozzájárul ahhoz, hogy országunk még vonzóbbá, élményekben gazdagabbá váljon mind a külföldi, mind a belföldi utazók számára. Stratégiai cél, hogy hazánk Közép-Európa vezető turisztikai desztinációjává váljon, valamint, hogy az ágazat GDP-hez való közvetlen és közvetett hozzájárulása 2030-ra 16 százalékra növekedjen.