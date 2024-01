Igaza volt kereskedelmi szakértőnknek, aki tavaly azt mondta, nem lesz kevesebb üzlet Zircen, mint korábban, csak átrendeződés zajlik, a vásárlói szokásokhoz igazodva. Akkor kérdeztük meg, amikor foghíjassá vált a zirci üzletsor. Akkor arról írtunk, hogy a bakonyi kisvárosban és a környékén élők közül sokan vágynak arra, hogy újabb multik telepedjenek le náluk. Leginkább két lánc érkezésének örülnének: a Lidlt és a DM-et hiányolják. Szerintük kinőtte a meglévőket – a Pennyt és a Tescót –a járás. E vágy megvalósulásának egyelőre nincs jele. A már csaknem egy éve üres volt bankfiók, a volt Erste Bank helyén sincs mozgolódás a központban, a Rákóczi téren.

Vannak viszont sokak által látható, érzékelhető változások. Amint megnyitott a kebabos, rögtön sokan kíváncsiak voltak rá, megkóstolták a gyrost pitában. Mi is. Ár-érték aránya jónak tűnik, előnye, hogy a pita friss, saját sütésű. Szakértőnk szerint egy már nemzetközi szinten bejáratott műfajban találta meg a helyi piaci rést a vállalkozó, ezért megjósolható, hogy bejön a terve. Népszerűek a nagyvárosokban a hasonló helyek, divatosak a fiatalok körében. Így akkor is sikeres lehet Zircen a kebabos, ha van már itt kedvelt hamburgeres, pizzás és jó hírű étterem is.

Tavaly karácsony előtt a 82-es főút és az apátság szomszédságában kiadóvá vált két üzlethelyiség Zircen, de azóta mindegyikről lekerült a tábla, ami jelezte, bérlőt keresnek ezekbe. A volt kulcsmásoló helyén még nem tudjuk, mi lesz. A másikban a Pápai Hús üzlete működött, bezárásának nagyobb visszhangja volt. Azóta kikerültek belőle a hűtőpultok, rakodás, szerelés folyik benne. Ahogy már a múlt évben mondták az arra járóknak, lesz itt bolt, csak nem húsüzlet, hanem vegyiáru-diszkont, raktáráruház-jelleggel. Úgy tudjuk, olcsón kínálnak majd édességeket, kekszeket, italokat, illatszereket, papír- és háztartási árut, játékokat. Részben átfedi majd az új bolt kínálata azt, ami jelenleg is van az EcoFamilyben és a Vianniban.

A volt húsboltról levették a "Kiadó" táblát, láthatóan szerelés, rakodás folyik benne Fotó: Rimányi Zita

Szintén kiplakátolta álláshirdetését a Tesco mellett felépült áruházán a Pepco, amely hasonló vásárlási lehetőséget nyújt majd, mint a Park áruház és az Alkotmány utcai Coop emeletén lévő bolt.

A Tesco és a benzinkút mellett már áll az új áruházépület Fotó: Rimányi Zita

Szakértőnk jól gondolta, profilváltás történik, olyasmivel foglalkoznak Zircen a kereskedők, amit jobban megéri forgalmazni a költségek ellenére, a kiadás-bevétel arányában. Azok maradnak itt, jönnek ide, akik jobban alkalmazkodnak a visszafogott költésekhez, a kereslethez, a környéken élők jellemző fizetőképességéhez. Az egyik vásárlói igény, ami megfigyelhető, hogy vegyesebb legyen az árukészlet. A ruházati termékkört ezért bővítették több helyen hazánkban például dísz- és ajándéktárgyakkal, játékokkal, lakberendezési holmikkal, papírárukkal. Ilyen a Pepco választéka, így bővült a Park áruház kínálata. Most ehhez hasonló lesz valószínűleg az új diszkontüzlet, ruhák nélkül. A hétköznapokban azt mondjuk rá, hogy mindenes, szakszerűbben úgy fogalmazhatunk, több lábon álló értékesítés.

Olvasóink továbbra is megírhatják véleményüket, észrevételeiket a témában lapunknak a [email protected] e-mail-címre.