A kormányhivatal tájékoztatása szerint a megváltozott munkaképességű személyek ellátása idén már keresőtevékenység mellett is igényelhető. Januártól az alapösszeg mértéke is emelkedett. A jogszabályváltozás mind a megváltozott munkaképességű személyek, mind a foglalkoztatók számára előnyös. Előbbiek ellátása keresőtevékenység folytatása mellett is megállapítható, így az ellátás igénybevételéhez már nem szükséges annak megszüntetése. Így a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét befolyásoló alapösszeg idén 129 ezer 860 forintról 137 ezer 655 forintra emelkedett. Az ellátást a kormányhivatalok rehabilitációs hatóságainál, a kormányablakokban, illetve elektronikus úton az ügyfélportálon igényelhetik az érintettek.